O Programa Europeu de Avaliação de Novas Viaturas (EuroNCAP) atribuiu ao novo Nissan LEAF a classificação máxima, ou seja, de 5 estrelas, na classificação de segurança dos testes de colisão

O Nissan LEAF é o primeiro automóvel a ser avaliado no âmbito dos mais restritivos e detalhados protocolos de classificação do Euro NCAP para 2018. Os protocolos de 2018 prevêem a introdução de uma série de novos testes que abordam os principais cenários de colisão que envolvem automóveis, peões e agora também o crescente número de ciclistas.

Nestes testes do Euro NCAP, o Nissan LEAF obteve uma classificação de 93% para a segurança de adultos e uma classificação de 86% para a proteção de crianças. A classificação de segurança é determinada a partir de uma série de testes que reproduzem os cenários mais importantes de acidentes reais dos quais podem resultar ferimentos em ocupantes e/ou peões e ciclistas.

A classificação de 5 estrelas do novo Nissan LEAF reflete os sistemas avançados de assistência ao condutor incluídos no automóvel de Zero Emissões líder mundial. As suas diversas tecnologias, que recorrem a um multitude de sensores, câmaras e radares, proporcionam benefícios claros na deteção de peões e formam a base do aclamado sistema ProPILOT da Nissan para uma condução mais segura e confiante.

Gareth Dunsmore, Diretor de Veículos Elétricos da Nissan Europa, afirmou que “o anúncio do Euro NCAP prova o que sabemos há muito tempo: que o novo Nissan LEAF tem padrões de segurança excecionais e é um verdadeiro pioneiro no segmento de automóveis elétricos. Este resultado independente demonstra que os nossos clientes podem confiar plenamente na visão de Mobilidade Inteligente da Nissan, e que estamos no caminho certo para transformar a forma como conduzimos e a maneira como vivemos”.

Esta classificação foi divulgada apenas alguns meses depois do programa de avaliação de novas viaturas do Japão ter também atribuído, após testes rigorosos ao automóvel, a classificação máxima de 5 estrelas ao novo Nissan LEAF. Ao obter a nota máxima, o LEAF conseguiu 94,8 pontos em 100 no que respeita a segurança dos ocupantes numa colisão. Este programa é organizado pelo Ministério do Território, Infraestruturas, Transporte e Turismo do Japão e pela Agência Nacional de Segurança Automóvel e Apoio às Vítimas.