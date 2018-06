A Volvo vai apresentar esta tarde a partir das 16h00, hora de Portugal Continental, o novo S60 durante o evento de abertura oficial da nova fábrica da marca em Charleston, Carolina do Sul, EUA.

O S60 sucede à carrinha V60, já lançada no início do ano. A berlina que virá já sem diesel estará disponível inicialmente com motores a gasolina Drive-e de quatro cilindros e com duas versões híbridas a gasolina plug-in – as versões híbridas leves surgirão mais tarde.

As versões electrificadas contarão com tração integral: uma equipada com um motor T6 de 345 CV e outra com um T8 de 395 CV. Em 2019, a linha será ampliada com versões semi-híbridas.

O evento de apresentação do S60 pode ser seguido aqui