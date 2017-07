A cimeira do G20 no passado fim de semana em Hamburgo foi acompanhada de várias manifestações e motins que deixaram muita destruição na cidade. Entre os alvos do vandalismo, vários foram também os carros a ficarem danificados ou totalmente destruídos.

A Mercedes-Benz de Hamburgo e Lübeck decidiu ajudar as famílias afetadas pelos motins emprestando «sem burocracia» veículos para um mês de utilização – num total de cinco viaturas. A campanha com o mote «Devolvemos às famílias de Hamburgo a sua mobilidade» já teve mais de quatro mil partilhas no Facebook.