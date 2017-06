O MotoGP17 já está à disposição dos videojogadores nas plataformas PS4, PS4 Pro, Xbox One e Wndows PC/Steam e a edição deste ano do jogo oficial do MotoGP oferece a possibilidade de ganhar um BMW M240i.

O novo título da Milestone tem todos os pilotos, motos e pistas deste ano acrescidos de um rol adicional de 70 pilotos que fazem a história do desporto. E mais duas novidades: um modo de Gestão de Carreira e a possibilidade de fazer um campeonato online.

O som promete ser cem por cento real pois foi gravado a partir das motos verdadeiras com destaque também para uma jogabilidade movida a 60 frames por segundo.

No novo modo de Gestão de Carreira, o jogador pode competir nas pistas ao mesmo tempo que gere uma equipa desde o Moto3 até ao MotoGP com decisões que vão desde a contratação dos engenheiros ou dos nutricionistas até ao negócio dos patrocínios.

Quem se aventurar pelo jogo online pode entrar no novo Campeonato eSport, que é um campeonato exclusivo para as PS4 e PS4Pro. Sete provas online apurarão os 16 jogadores mais rápidos para a final que terá lugar no GP de Valência (que a 12 de novembro fecha a temporada do MotoGP).

A final será transmitida a nível mundial, mas, mais do que a fama, à espera dos melhores estão prémios como um BMW M240i.