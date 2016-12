Martin Garrix, Two Door Cinema Club e Mishlawi são as primeiras confirmações da edição de 2017 do festival Sudoeste, que decorre no início de agosto, na Zambujeira do Mar, e assinala os 20 anos, anunciou hoje a organização.

O festival Meo Sudoeste decorrerá de 01 a 05 de agosto na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, distrito de Beja.

“Os 20 anos do MEO Sudoeste vão contar com a energia de Martin Garrix”, recentemente colocado n.º 1 do top da DJMAG e “um dos nomes mais solicitados” para o festival, "bem como os Two Door Cinema Club e a revelação do hip-hop nacional, Mishlawi”, informa a Meo Sudoeste.

O holandês Martin Garrix, 20 anos, coproduziu, com Jay Hardway, os ‘hits’ “Error 404” e “Wizard”, mas o seu “primeiro e enorme êxito em nome próprio” chama-se “Animals”, que atingiu a dupla platina nos Estados Unidos e chegou ao 'número 1' em Inglaterra, Bélgica e Holanda, atingindo o 'top 5' noutros países como Espanha e Alemanha.

Já o trio irlandês Two Door Cinema Club, “conhecido por contagiar plateias com uma energia inesgotável”, regressa à Zambujeira do Mar para apresentar o novo álbum “Gameshow”, editado em outubro passado, adianta a organização

O jovem norte-americano Mishlawi, 20 anos, é outro dos nomes confirmados no festival.

Mishlawi começou por “chamar a atenção” no Youtube e tornou-se num dos nomes que “mais curiosidade despertou no universo do hip hop em 2016”, graças a canções como “All Night”, “Always on my Mind”, “BooHoo” que conta com a participação de Richie Campbell e, mais recentemente, com o tema “Limbo”.

Os bilhetes para o festival já se encontram à venda, informa o Meo Sudoeste.