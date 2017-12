Realiza-se este sábado o funeral do músico Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés. A missa de corpo presente vai ser no Mosteiro dos Jerónimos, às 12:30. Segue-se depois uma cerimónia de cremação privada, reservada à família.

Largas centenas de pessoas despediram-se de Zé Pedro na sexta-feira, durante o velório, que teve lugar no antigo Museu dos Coches, em Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos que passou pelo local, tendo afirmado que no próximo ano deverá realizar-se “uma homenagem em grande” ao guitarrista.

Também o presidente da Assembleia da República prestou uma última homenagem ao guitarrista, este sábado, no edifício onde decorre o velório, recordando a pessoa “encantadora” que foi e afirmando que, na partida, deixa a quem fica a pena de não o ter conhecido melhor.

Zé Pedro morreu na quinta-feira, em casa, aos 61 anos, vítima de doença prolongada.

O músico foi submetido a um transplante de fígado em 2011, por causa de uma hepatite C.

Figura incontornável da música rock portuguesa, Zé Pedro também teve outros projetos, como Maduros, Ladrões do Tempo e Palma's Gangs.

José Pedro Amaro dos Santos Reis nasceu em Lisboa, a 14 de setembro de 1956, numa família de sete irmãos, “com um pai militar, não autoritário, e uma mãe militante-dos-valores-familiares”, como recordou num dos capítulos da biografia “Não sou o único” (2007), escrita pela irmã, Helena Reis.

No final na década de 1970, Zé Pedro, com Zé Leonel e Paulo Borges, criou a banda Delirium Tremens, que passou a chamar-se Xutos & Pontapés, mais tarde, com a entrada de Kalú e de Tim, para o lugar de Paulo Borges.

O primeiro concerto dos Xutos & Pontapés realizou-se em 13 de janeiro de 1979, nos Alunos de Apolo, em Lisboa.