Zé Pedro tocou pela última vez com os Xutos & Pontapés no início de novembro. O músico, que faleceu esta quinta-feira, partilhou, na altura, uma mensagem emocionada no Facebook. "Como sabem tenho andado na luta da vida com alguns problemas de saúde... Tentei e tento dar sempre o melhor de mim", sublinhou.

Foi a 4 de novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A última vez que Zé Pedro, guitarrista dos Xutos & Pontapés, pisou os palcos com a banda que fundou.

Na altura, já era conhecido o seu estado de saúde frágil e, por isso, este foi um concerto recheado de emoções fortes. O público chegou a gritar o seu nome.

No dia seguinte, ainda emocionado com o carinho que recebeu, o músico partilhou uma mensagem comovente.

"Entrar em qualquer sala com lotação esgotada é maravilhoso. Os Coliseus tem uma magia muito própria e o concerto de ontem foi muito especial. Como sabem tenho andado na luta da vida com alguns problemas de saúde...Tentei e tento dar sempre o melhor de mim. O vosso carinho, o vosso amor, a vossa energia, toda a força que me transmitem é-me tão forte e vital que só posso humildemente agradecer....Obrigado também a todos os que ontem gritaram o meu nome e fizeram com que tivesse força para continuar naquele palco até ao fim."

Zé Pedro adiantou, nesse texto, que ia começar um novo tratamento e mostrava-se confiante quanto ao mesmo.

Zé Pedro morreu em casa, aos 61 anos, vítima de doença prolongada. O músico foi submetido a um transplante de fígado em 2011, por causa de uma hepatite C.

Figura incontornável da música rock portuguesa, Zé Pedro também teve outros projetos, como Maduros, Ladrões do Tempo e Palma's Gangs.