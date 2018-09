Bono Vox, o vocalista da banda irlandesa U”, pronunciou-se sobre a súbita perda de voz durante um concerto em Berlim, no último sábado. Bono diz que já foi visto por um médico e assegurou que estará “de volta à voz plena em breve”.

Num comunicado tornado publico através da agência publicitária da banda, Bono fez saber que está em forma e pronto para avançar com a tournée “Experience+innocence Tour”.

Bono tem recebido apoio dos fãs e não só. A própria Arena Mercedes-Benz de Berlim publicou um tweet, onde desejou as melhoras a Bono. “Põe-te bom depressa, Bono”, escreveram.

A atriz Ashley Judd colocou no Teitter um video de Bono a atuar e comentou: "o poder da voz de #bono antes de ser surpreendido em #Berlim… estava a cantar das entranhas (como de costume)”.

The power of #bono voice before it surprised him in #Berlin and left him abruptly...he was singing his guts out (per usual). @u2 @U2eiTour The crowd so felt for him as he with surrender was obviously powerless and vulnerable. He’s real and he’s human, too, like we all are. pic.twitter.com/f0Tl3hhuA2

— ashley judd (@AshleyJudd) 1 de setembro de 2018