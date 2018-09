A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve 24 pessoas em vários pontos do país por crime de especulação na venda de bilhetes para os concertos dos U2, que atuam hoje e segunda-feira em Lisboa.

Desde fevereiro que a ASAE tem realizado ações de vigilância online da venda de bilhetes para os concertos da banda irlandesa e chegou a encontrar bilhetes a ser vendidos por mil euros.

Nestas ações foram apreendidos 64 bilhetes com valores unitários que variam entre os 37 euros e os 338 euros e que eram transacionados por valores entre os 150 euros e os mil euros. Isto permitia aos vendedores obter percentagens de lucro acima dos 900%.

“Como resultado desta ação, foram detidos 24 indivíduos, em flagrante delito, em vários pontos do país, pela prática do crime de especulação sobre o valor de venda oficial de bilhetes para os concertos”, indica, ainda, a autoridade, em comunicado.

Os arguidos detidos foram presentes a tribunal, tendo sido aplicadas suspensões provisórias de processo, mediante entrega de valores a Instituições Particulares de Solidariedade Social ou prestação de trabalho comunitário.

A ASAE aproveita para alertar os consumidores para que evitem comprar bilhetes acima do seu valor oficial, sendo que essa venda é um crime de especulação, que pode ser punido com pena de prisão até três anos.

Já não há bilhetes para domingo

O grupo U2 dá hoje o primeiro de dois concertos em Lisboa, uma nova produção pensada para recinto fechado e que ocupará a Altice Arena, já esgotado.

Os concertos de hoje e de segunda-feira, que começam às 21:00, integram a nova digressão dos U2, a "Experience + Innocence Tour", iniciada em maio nos Estados Unidos e que está atualmente na Europa.

De acordo com a promotora, "esta nova produção para arenas explora a mais recente e inovadora tecnologia", com um palco 360 graus e "um sistema de som inovador", sendo uma sequela da digressão de 2015.

Esta será a sexta vez que os U2 atuam em Portugal. Em 2010 deram dois concertos no Estádio Cidade de Coimbra, em 2005, 1997 e 1993 tocaram no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, e em 1982 estiveram no festival de Vilar de Mouros.

Embora os dois registos mais recentes, "Songs of Innocence" (2014) e "Songs of Experience" (2017), sejam a razão de ser da digressão, os alinhamentos dos concertos demonstram que há espaço para algum repertório mais antigo.

Nas quatro datas em Paris, por exemplo, tocaram temas como "Beautiful Day", "Elevation", "Sunday Bloody Sunday", "I will follow" e "City of blinding lights". Abriram com "The blackout" e fecharam com "13 (There is a light)", ambos de "Songs of Experience".

Os U2, formados em Dublin em 1976, integram Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.