“Banda Sonora” é o título do novo álbum d’ Os Azeitonas. Quinto álbum de originais da banda portuense, e o primeiro a ser editado enquanto trio – Marlon, Nena e Salsa – “Banda Sonora” incluí os singles “Cinegirasol”, “Fundo da Garrafa” e, o mais recente”, “Efeito do Observador”. Este serão, certamente, alguns dos temas que Os Azeitonas irão apresentar ao vivo no palco da TVI e da TVI24 já no próximo domingo dia 3 de Junho.

