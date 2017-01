A cantora Lily Allen voltou a causar polémica nas redes sociais, depois de ter afirmado que sempre que foi assediada sexualmente tinham sido homens brancos a fazê-lo.

O comentário surgiu no Twitter a meio de uma discussão inflamada com Tommy Robinson, fundador do movimento de extrema-direita Liga da Defesa Inglesa e atual líder do grupo anti-islâmico e anti-imigração Pegida no Reino Unido, quando os dois debatiam questões relacionados com a imigração e a comunidade muçulmana.

Robinson, de 34 anos, perguntou à cantora se alguma vez tinha estado ou falado com uma vítima de grupos muçulmanos.

.@lilyallen have you ever met or spoke to a victim of the Muslim grooming gangs, you don't need to go Calais to hear horror stories — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) 1 de janeiro de 2017

Ao que Allen respondeu que até agora só tinha sido vítima de assédio sexual por parte de homens brancos.

I've only ever been sexually assaulted by white males so I feel slightly biased. https://t.co/jaiCZ8sWeV — lily allen (@lilyallen) 1 de janeiro de 2017

Depressa, vários utilizadores começaram a criticar a cantora.

"Se estás a tentar dizer às pessoas que não é a raça que deve ser culpada por que o fazes culpando outra raça?", perguntou Graham Dickens, um dos utilizadores do Twitter.

A cantora respondeu às críticas, afirmando que foi mal interpretada e que estava apenas a tentar explicar que há abusadores sexuais em qualquer cultura ou religião.