Ed Sheeran está a ser acusado de plagiar uma das músicas em que teve maior sucesso, "Thinking Out Loud". O cantor terá, alegam os queixosos, utilizado elementos da música “Let’s Get it On”, de Marvin Gaye.

De acordo com o site TMZ, o cantor – que já tinha sido acusado de plagiar outras canções – na queixa referem-se elementos como "melodia, harmonia, ritmo e palavras".

A queixa foi apresentada pela empresa Structured Asset Sales contra a música "Thinking Out Loud" que, em 2016, ganhou o Grammy de canção ano e foi considerado o melhor single de artista masculino pelo Teen Choice Award.

Se o artista perder o processo terá de pagar 100 milhões de dólares à referida empresa que adquiriu os direitos desta música de Marvin Gaye.

O vídeo oficial da música que faz parte do álbum "X", atingiu as duas mil milhões de visualizações no Youtube.

Esta não foi a primeira vez que o cantor é acusado de plágio. Já em 2016, a música "Photograph” tinha sido posta em causa pelo cantor Matt Cardle. Posteriormente, os dois cantores acabaram por chegar a um acordo e os valores nunca vieram a público.

Ouça as músicas e compare.