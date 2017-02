Várias bobines com atuações ao vivo de Bob Marley foram encontradas na cave de um hotel, em Londres. Segundo avança a BBC, o material foi, finalmente, recuperado.

As gravações são originais e têm registos de concertos em Londres e Paris, entre 1975 e 1978. Incluindo alguns temas mais conhecidos do cantor jamaicano como, por exemplo, No Woman No Cry, Jamming e Exodus.

Quando o material foi encontrado, temia-se que estivesse perdido para sempre, devido ao estado em que se encontrava. Os danos causados, principalmente pela água, pareciam irreparáveis. Felizmente, foi possível restaurar quase todas as bobines.

Bob Marley morreu em 1981 e, se fosse vivo, faria 72 anos esta segunda-feira, 6 de janeiro.

O material foi encontrado na cave do hotel Kensal Rise, na zona noroeste de Londres, onde o artista, acompanhado pelos The Wailers, ficavam durante as digressões europeias, na década de 70.

Joe Gatt, um homem de negócios fã de Marley, recebeu um telefonema de um amigo que estava a fazer limpeza no edifício e encontrou as gravações. Ainda segundo a BBC, das 13 bobines encontradas foi possível recuperar totalmente dez. das restantes, duas estavam vazias e uma era irrecuperável.

O trabalho de recuperação demorou um ano e custou 25 mil libras (perto de 29 mil euros).

As gravações são dos concertos no Lyceum (1975), no Hammersmith Odeon (1976), no Rainbow (1977), todos em Londres. E, ainda, no Pavilion de Paris (1978). Foram feitas com o único estúdio móvel, num veículo, disponível no Reino Unido, à época e que foi emprestado ao músico jamaicano pelos Rolling Stones.