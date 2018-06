Cinco anos após seu lançamento do seu último disco, Paul McCartney, compositor e baixista dos lendários The Beatles, Paul McCartney, vai editar um novo disco com músicas inéditas, intitulado "Egypt Station".

O álbum, produzido por Greg Kurstin e Ryan Tedder, foi gravado em Los Angeles, Londres e no Sussex e sairá com a chancela da Capitol Records.

Na semana passada, Paul McCartney surpreendeu ao atuar de surpresa com a Liverpool Philharmonic Pub, com a qual interpretou vários clássicos e "Come On To Me", uma das canções do próximo álbum que já foi apresentada, tal como "I don't know".