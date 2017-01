O carro do cantor brasileiro Gabriel, o Pensador ficou danificado, esta terça-feira, na sequência de um raio, que atingiu a geladaria onde estava com amigos, em Três Corações, um município brasileiro do estado de Minas Gerais.

O cantor saiu ileso e relatou, num vídeo publicado no Facebook, o susto que apanhou. Não houve feridos a registar, mas no vídeo o rapper mostra alguns danos materiais causados pela tempestade.

Podemos dizer que o raio caiu bem perto de onde estávamos. Graças a Deus não magoou ninguém. Mas destruiu o telhado e uma das telhas caiu no carro que estava parado em frente. Essa foi a chuva de verão de Três Corações”, contou o rapper.

Uma funcionária da geladaria disse que a tempestade começou por volta das 18:30 (hora local) e relatou, esta quarta-feira, alguns momentos de pânico.

Muitas telhas saíram e uma delas caiu no carro deles, mas o Gabriel ficou bastante tranquilo. Ele, e as pessoas que estavam com ele, trataram a situação como uma fatalidade. Uma criança começou a chorar, assustada, e o Gabriel consolou-a. Graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém. Foi só um susto", acrescentou Maria Junqueira.

De acordo com as autoridades, a precipitação forte sentida durante cerca de 40 minutos, na terça-feira em Três Corações, inundou pelo menos 20 casa, mas ninguém ficou desalojado.