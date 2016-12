Cyrus Porter, de 96 anos, é um fã assumido de Taylor Swift. O que não estava a espera é que a cantora o surpreendesse com uma atuação exclusiva em casa.

Taylor Swift visitou o Missouri, nos Estados Unidos, para dar um concerto privado ao homem de 96 anos e à sua família, nesta época festiva.

O homem que, ao que tudo indica, já assistiu alguns concertos da cantora com os seus netos, ficou completamente surpreendido com a presença de Swift.

Gosto simplesmente da maneira como ela faz as coisas”, disse Porter ao KFVS 12.

Os momentos exclusivos foram partilhados no Twitter por Robert Frye, neto de Porter, que chamou à atuação “o milagre de Natal” e também por outros familiares.

Taking selfies, holding babies, hugging grandpas and leaving lipstick marks. Taylor Swift does it all. Awsome day for my Popo!! pic.twitter.com/SaNwRK4DoL — robert frye (@bert_frye) December 27, 2016

@taylorswift13 puts the finishing touches on her Christmas visit to the Bootheel. pic.twitter.com/5nkZVejPw2 — Chris Porter (@chipmofodawg) December 26, 2016

It's a Christmas Miracle!!! Thank you @taylorswift13. My grandpa was so excited!! pic.twitter.com/1bGlUys38b — robert frye (@bert_frye) December 26, 2016

Recentemente, Cyrus Porter foi diagnosticado com um cancro, mas acredita-se que ainda possa vir a assistir mais concertos da cantora.