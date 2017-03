John Legend surpreendeu tudo e todos ao dar um concerto surpresa na estação ferroviária de St. Pancras, em Kings Cross, bem no centro da cidade de Londres, na última quarta-feira.

O músico norte-americano interpretou temas como “All of me”, um dos seus mais conhecidos êxitos, e “Surefire”, o seu novo single.

Muitos dos que por ali passaram publicaram imagens e vídeos do inesperado momento nas redes sociais.

John Legend properly earning his last name 😍 @johnlegend @StPancrasInt pic.twitter.com/exZUsWvXCa

