A rainha da Soul Aretha Franklin, de 76 anos, está "gravemente doente", segundo alguma imprensa norte-americana.

De acordo com o portal Showbiz 411, “Aretha está rodeada pela família e pessoas próximas", na sua casa em Detroit, Michigan, e a família pede que "rezem por ela e ainda privacidade".

O jornalista da NBC, Harry Hairston, que cita fonte próxima da cantora, utilizou o Twitter para dizer que a cantora "não está bem".

Spoke with close friend of Aretha Franklin and family. Iconic singer not doing well.

— Harry Hairston (@harryhairston) August 13, 2018