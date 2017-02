O último disco já aí está. "Hoy Despierto", "hoje desperto", em tradução do castelhano, é o mais recente registo da banda peruana Siervas ("servas"), integralmente composta por freiras.

As pessoas esquecem-se de que as freiras eram pessoas normais antes de se tornarem freiras. Nós somos como você, nós ouvimos música pop e rock a vida toda”, disse Monica Nobl, uma das integrantes da banda, numa recente entrevista à cadeia britânica BBC.

Na América Latina, a avaliar pelas contas das redes sociais, o número de fãs continua a aumentar.

Há um ano, atuaram mesmo para o Papa, durante a visita de Francisco ao México.

"Para onde Deus aponta"

A banda rock peruana composta totalmente por freiras foi formada num convento da capital peruana, Lima. Foi aí que as religiosas, em conversas, perceberam que algumas sabiam tocar instrumentos musicais: bateria, guitarra, baixo, mas também violino, violoncelo e instrumentos de sopro.

Deus, segundo dizem, é a sua inspiração, presente nas canções que compõem.

Depois da atuação no México, aquando da vista do Papa, começaram a receber mais solicitações para atuar no estrangeiro.