O músico e compositor português Ricardo Landum acusou o cantor brasileiro Gusttavo Lima de não só copiar, sem autorização, uma canção da sua autoria, como também lhe ter alterado a letra.

O autor de músicas popularizadas por artistas como Tony Carreira e Ágata, contou à agência Lusa que deu entrada no tribunal brasileiro de um pedido de indemnização, por uso indevido da canção “Que Mal te Fiz Eu? (Diz-me)” por parte de Gusttavo Lima, que teve um êxito estrondoso no Brasil.

Não me foi pedida autorização, e iniciei um processo contra ele”, disse Ricardo Landum.

O autor do famoso tema “Sonhos de Menino”, cantado por Tony Carreira, preferiu não revelar o valor da indemnização, no entanto a imprensa portuguesa fala em cinco milhões de euros.

Neste momento, o que há é que o tribunal brasileiro nos deu razão, na primeira liminar, e agora vamos seguir até conseguirmos o que queremos, porque a música foi usurpada, foi tratada à maneira do Gusttavo Lima e de alguns cantores que pertencem à [discográfica] Som Livre."

Apesar de outros artistas brasileiros também terem plagiado esta canção sem autorização do músico português, Gusttavo Lima foi quem teve mais sucesso, como provam "os 60 milhões de visualizações no Youtube", lembrou Landum, acrescentando que, além do plágio, foram retiradas duas frases ao tema.

Ricardo Landum é o autor de temas, entre outros, como “Mãe Querida, Mãe Querida”, popularizada por Tony Carreira, e “Afinal Havia Outra”, de Ágata. Leandro, Ruth Marlene, Romana e Chiquita são também nomes cujas canções tem a assinatura do compositor português.

A canção “Que Mal te Fiz Eu? (Diz-me)” foi gravada em 2008 pelo cantor português Leandro e, em 2014, pelo brasileiro Gusttavo Lima.