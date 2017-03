Wiz Khalifa, o rapper conhecido por defender o livre consumo de marijuana, está a irritar os colombianos. Tudo porque decidiu visitar a campa de Pablo Escobar em Medellín e publicar uma fotografia do momento no Instagram.

Escobar foi um dos maiores narcotraficantes da Colômbia entre 1980 e 1990, tendo aterrorizado o país com os seus crimes. Traficante de droga, ladrão e homicida, são alguns dos rótulos associados a Pablo Escobar, que semeou o terror na Colômbia com sua campanha de assassinatos de agentes do Estado e a explosão de bombas em locais públicos e privados, como a redação do jornal El Espectador.

Nas várias fotos publicadas na sua conta oficial, Wiz Khalifa surge junto à campa de Escobar a fumar droga. Uma outra imagem, entretanto apagada, mostra a lápide da campa e vários ramos de flores.

Para além dos utilizadores irritados com o rapper de 29 anos, também o presidente de Medellín, Federico Gutierrez, se manifestou contra a atitude do músico. Gutierrez afirmou que Khalifa deve pedir desculpa por "defender o crime" e acrescentou que em vez de visitar a campa de Esbobar, o rapper devia ter levado flores às campas das vítimas do narcotraficante.

"Isto mostra que este rapa nunca sofreu violência infligida por traficantes", afirmou ainda Gutierrez.

Depois das fotografias do músico - que deu um concerto em Medellín na passada sexta-feira - muitos foram os utilizadores que se manifestaram nas redes sociais. No entanto, não criticam a atitude do rapper, mas sim dos que o atacam, escrevendo coisas como "indignam-se por fotos de Wiz Khalifana campa Pablo Escobar, mas publicam selfies com narcoterroristas das Farc".

Se indignan por fotos de Wiz Khalifa en la tumba de Pablo Escobar pero suben hasta selfies con narcoterroristas Farc ¡Plop! — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 26 de março de 2017

A mí me ofende más la imposición del collar de arepas a Alejandro Ordóñez, que la visita de Wiz Khalifa a la tumba de Pablo Escobar. — Carolina (@Caromunozb) 26 de março de 2017

MAMERTOS SE INDIGNAN POR @wizkhalifa VISITA LA TUMBA DE PABLO ESCOBAR...PERO SON FELICES ABRAZANDO AL PEOR ASESINO EN LA HISTORIA @TimoFARC pic.twitter.com/0ruemfMALz — HOKY (@URIBISTA_1918) 27 de março de 2017