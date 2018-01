A banda inglesa Radiohead acusou Lana Del Rey de ter copiado o êxito Creep (1993) na composição da música Get Free, presente no último álbum da cantora norte-americana.

A cantora e compositora utilizou a rede social Twitter para falar sobre o assunto. Quanto à banda inglesa, ainda não comentou o sucedido.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.