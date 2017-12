Um dos apresentadores da rádio holandesa Radio 538 está a ser alvo de inúmeras críticas, depois de ter mandado entrar um homem nu, durante a atuação da cantora convidada, Maan de Steenwinkel.

Maan de Steenwinkel encontrava-se a atuar na Radio 538 quando foi surpreendida

A cantora holandesa de música pop, com apenas 20 anos, ficou em estado de choque com o sucedido, e não conseguiu conter as lágrimas no estúdio, enquanto o responsável pela "brincadeira", DJ Frank Dane, se ria, juntamente com os colegas, cúmplices da "partida".

"Eu já estava nervosa antes de atuar. Tinha os olhos fechados e, quando os abri, tinha um homem nu à minha frente.", confessou a jovem cantora à imprensa local.

O episódio ocorreu no passado dia 17 de novembro, mas só este fim de semana é que se tornou viral nas redes sociais, provocando uma onda de revolta por parte de outros músicos e não só, que acusaram Frank Dane de assédio sexual, e apelaram a que outros artistas não voltassem a atuar naquela estação de rádio.

Maan manifestou-se, esta segunda-feira, na sua conta oficial de Instagram e disse que a brincadeira a fez sentir "realmente horrível" na altura, mas que tinha aceitado o pedido de desculpas do DJ.