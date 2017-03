O britânico Passenger decidiu dedicar uma música ao presidente norte-americano, Donald Trump. O tema Kindly Reminder pretende mostrar ao mundo o desagrado do grupo em relação aos feitos do presidente norte-americano, começando por criticar as políticas deste, com destaque para as medidas anti-imigração.

Ouvimos tudo sobre a sua lei anti-imigração, para países que não entram nos seus planos de negócio. Como é que pode decidir quem pode ou quem não pode? É um presidente agora, não um homem de negócios. (...)", canta no primeiro refrão do tema.

Ao longo da música são abordados vários temas como, por exemplo, os comentários de Donald Trump em relação às mulheres, a construção do muro na fronteira com o México e o medo provocado nos cidadãos norte-americanos.

Com quatro anos pela frente e apenas três semanas atrás de si, já conseguiu irritar a China (...). E se puder, gentilmente, lembrá-lo de uma coisa, saiba que não é certo agarrar as mulheres pela vagina. (...) E você diz que vai fazer da América melhor. Mas eu temo que nós tenhamos uma longa espera pela frente”, continua a música.

No fim do tema, no último refrão, afirma saber “que esta canção não vai mudar os seus pensamentos e que é mais provável terem acesso às suas [de Donald Trump] declarações de impostos”.

A capa do single Kindly Reminder não passou despercebida, pela imitação de um cartaz eleitoral republicano onde são visíveis os símbolos da bandeira americana.

A canção está disponível para download ou compra, e o dinheiro angariado será doado a uma organização de caridade que trabalha com refugiados e que fornece serviços de busca e salvamento no mediterrâneo aos homens, mulheres e crianças que fogem da perseguição e da violência nos seus países.

Quero começar por dizer que nunca senti necessidade de escrever uma canção como antes. Não sou especialista em política global, nem sinto que a minha opinião deva ser valorizada, mais do que qualquer outra. No entanto, acho que todos temos a responsabilidade de dizer o que pensamos, independentemente de qualquer outra coisa. Deve ser um direito fundamental para todos”, escreveu o cantor Rosenberg na página oficial de Facebook.

No mundo da música, o resultado das últimas eleições norte-americanas e a vitória de Donald Trump, parece ter inspirado muitos artistas a criarem canções. Há mais exemplos para além de Passenger. Arcade Fire, juntamente com Mavis Staples, deram voz a Give Your Power, assim como a banda Gorillaz, com Benjamin Clementine, criaram a canção Hallelujah Money.