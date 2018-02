Com o objectivo das reedições dos três primeiros álbuns (“Veneno” – 1987, “Portem-se Bem!” – 1989, “Peste & Sida é que é!” – 1990) finalmente concretizado, os Peste & Sida apresentaram-se 4 de março num concerto nos estúdios da TVI24, em Queluz de Baixo. Poderá revisitar os quase 30 anos de músicas dos Peste & Sida, no palco do Estúdio 24.

Para assistir ao concerto, no próximo domingo, nas instalações da TVI, inscreva-se neste formulário.