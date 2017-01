O cantor paquistanês Atif Aslam decidiu interromper o concerto que estava a dar em Karachi, no domingo, para impedir que uma rapariga na plateia fosse alvo de assédio sexual.

Num vídeo publicado na Internet, vê-se o artista, de 33 anos, a interromper a música e a repreender um grupo de rapazes.

Ajam como seres humanos", afirmou.

#AtifAslam stopped in the middle of concert & scolded guy who was harassing girls.

This man deserves every bit of respect he has today❤️💖 pic.twitter.com/buPGMj8F3U — Farah💃 (@farah_aadeez) January 15, 2017

De seguida, o vocalista pediu aos elementos da banda que o ajudassem a puxar a rapariga para cima do palco e lhe arranjassem outro lugar para terminar de ver o concerto.

Antes de retomar o espetáculo, Atif Aslam ainda quis ter a certeza de que todas as mulheres presentes no recinto estavam seguras. A plateia, encantada com a atitude do artista, começou a ovacioná-lo: "Atif! Atif! Atif!"

O momento foi registado por várias pessoas do público e tornou-se rapidamente viral na Internet. No Twitter foram vários os comentários de apoio à atitude do cantor.

