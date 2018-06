O baterista e co-fundador dos Pantera, Vincent Paul Abbott, conehcido como Vinnie Paul, morreu na sexta-feira à noite aos 54 anos.

A notícia foi confirmada pela própria banda numa publicação divulgada no Facebook.

Não há mais informações disponíveis, de momento. A família pede que respeitem a sua privacidade", sublinha o grupo, no comunicado.

Natural do estado norte-americano do Texas, em 1981 o músico fundou juntamente com o irmão, Dimebag Darrell, e o baixista Rex Brown a banda de heavy metal Pantera.

A banda alcançou um grande sucesso em 1990, com o lançamento do álbum "Cowboys From Hell".

O grupo acabou por se separar em 2003 e, no mesmo ano, Vinnie Paul e o irmão, Dimebag Darrell, fundaram os Damageplan.

Mas um ano depois, Dimebag morreu baleado durante uma atuação no estado do Ohio.

Em 2006, Vinnie Paul tornou-se baterista dos Hellyeah.