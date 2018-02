O cantor americano Vic Damone, que um dia foi considerado por Frank Sinatra como tendo “a melhor voz do negócio” de entretenimento, morreu em Miami, aos 89 anos, vítima de complicações respiratórias.

A notícia da morte do crooner foi divulgada pela família de Vic Damone.

O auge da popularidade de Damone ocorreu nos anos 50 do século passado, antes da chegada do “rock’n rol, altura em as suas músicas eram escutadas por toda a América.

O seu primeiro sucesso surgiu em 1949, com "Again" , tendo alcançado o estrelato em 1956, após a gravação de "On the Street Where You Live", do musical "My Fair Lady".

Vic Damone foi um dos ícones do estilo crooner, tendo-se tornado muito popular devido às frequentes apresentações ao vivo nas televisões americanas, acompanhado por algumas das mais míticas orquestras dos anos 50, as chamadas Big Bands.

A par com Sinatra, Tony Bennett, Perry Como e Dean Martin, Vic Damone é apontado com um dos mais importantes cantores americanos de origem italiana, que dominaram o panorama musical norte-americano durante décadas.