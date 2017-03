A informação de que as exéquias fúnebres do cantor pop britânico já ocorreram foi adiantada pelo site da cadeia de informação BBC.

George Michael morreu no dia de Natal do ano passado, com 53 anos.

George Michael's funeral has taken place attended by family and close friends in a private ceremony, publicist says https://t.co/HWBbHjdfEQ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 29 de março de 2017

A autópsia do corpo do cantor só foi realizada no início deste mês e os médicos afastaram a ideia de que o óbito tivesse sido diretamente causado por excesso de drogas e álcool.

De acordo com o seu empresário, o funeral foi uma "pequena cerimónia privada" realizada na quarta-feira e contou com a presença de "família e amigos próximos".

A família do cantor agradeceu aos seus "fãs em todo o mundo pelas muitas mensagens de amor e apoio", refere ainda o site da BBC.

Namorado continua a lembrá-lo

Fadi Fawaz, namorado de George Michael desde 2011, foi quem encontrou o cantor morto na cama, no domingo, dia de Natal de 2016.

No dia seguinte escreveu na sua conta na rede Twitter: "Foi um Natal que nunca irei esquecer. Encontrar o companheiro morto, pacificamente, na cama, logo de manhã… Nunca vou deixar de sentir a tua falta”.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 26 de dezembro de 2016

Ao que contou então à imprensa britânica, Fadi Fawaz revelou que tinha ido a casa do companheiro para ir com ele a um almoço de Natal.

Nós íamos, supostamente, para um almoço de Natal. Eu fui para lá acordá-lo, e ele simplesmente foi-se, deitado pacificamente na cama. Ainda não sabemos o que aconteceu", disse então, em entrevista ao Telegraph.

Passados meses, Fawaz continua a relembrar o namorado George Michael, uma das figuras maiores da música pop na década de 80 do século passado.