Morreu a cantora norte-americana Joni Sledge, uma das irmãs da música "We Are Family", um dos maiores êxitos de sempre do discosound.

A morte da cantora foi inesperada, uma vez que não estava doente e tinha previsto atuar com a banda, no próximo sábado, em Los Angeles

Joni Sledge tinha 60 anos e foi encontra morta em casa, na cidade de Phoenix, estado do Arizona, na sexta-feira. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Natural de Philadelphia, a norte-americana formou, 1971, o grupo Sister Sledge com as três irmãs, Debbie, Kim e Kathy.

O tema "We Are Family", lançado em 1979, foi um dos maiores sucessos das carreiras das quatro irmãs, tendo chegado ao número 2 das 100 melhores músicas e do top de vendas da Billboard.