Morreu a lenda do rock & roll Chuck Berry, informou, este sábado a polícia do condado de St. Charles, St. Louis, Estado do Missouri.

Músico tinha 90 anos e foi encontrado morto à hora do almoço.

Numa publicação partilhada no Facebook, a polícia informa que Chuck Berry foi encontrado já inanimado, cerca das 12:40, e que ainda foram realizadas manobras de realização, porém sem sucesso. O óbito acabaria por ser declarado às 13:26.

O cantor e guitarrista, um dos pioneiros do rock & roll, ficou conhecido por temas como "Johnny B. Goode", "Roll Over Beethoven" e "Sweet Little Sixteen".