A carreira de George Michael, que morreu no domingo, foi marcada por alguns conflitos ocasionais que se tornaram públicos, mas, nos bastidores, o cantor britânico tinha outra faceta, que começa a ser conhecida após a sua morte.

A imagem de um bom samaritano, ligado à caridade, foi confirmada por algumas entidades e figuras importantes que presenciaram os seus atos de benevolência.

Entre as muitas pessoas e instituições que ajudou está a Terrence Higgins Trust, uma instituição para pessoas portadoras do vírus da sida, e a Macmillan Cancer Support e Chiddline, que aconselha jovens por telefone.

O apresentador de televisão britânico Richard Osman, horas depois da morte do cantor, disse no Twitter que o músico ajudou uma mulher que precisava de 15 mil libras (17.616 euros) para realizar um tratamento de fertilização in vitro, doando a quantia necessária. Osman era na altura o produtor executivo do programa.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k. — Richard Osman (@richardosman) 26 de dezembro de 2016

Na mesma rede social, em resposta à publicação do apresentador, um outro utilizador relatou que o cantor doou 25 mil libras (29.361 euros) a uma estranha, num café, quando esta estava a chorar por não ter dinheiro para pagar uma dívida.

@richardosman he gave a stranger in a cafe £25k as she was crying over debt. Told the waitress to give her the cheque after he left. — VectorVictoria (@V3ct0rv1ct0r) 26 de dezembro de 2016

Segundo o Mashable, George Michael também doou 91 mil libras (106.874 euros) para apoiar as crianças órfãs e portadoras do vírus da sida, no Quénia.

Manter o anonimato

Outras histórias também estão agora a ser conhecidas, como o momento em que agradeceu às enfermeiras que cuidaram da sua mãe antes de esta morrer, vítima de cancro, em 1997. O cantor dedicou às profissionais de saúde um concerto gratuito e privado.

His support for the LGBTQ community, the NHS and the miners marked George Michael out as an activist as well as a great artist. pic.twitter.com/tsKNp22Lr7 — Billy Bragg (@billybragg) 26 de dezembro de 2016

Um George Michael nervoso subiu ao palco e disse-nos que já tinha tocado para multidões em todo o mundo, mas que estava ansioso porque nunca tinha atuado para tantos heróis”, contou a enfermeira, Sally Lyon, que esteve no concerto, ao Mashable.

Os sem-abrigo também conheceram o outro lado de George Michael. Segundo a ativista e atriz Emilyne Mondo, o cantor apoiou aqueles que mais precisavam, sem chamar a atenção para ele.

George Michael worked anonymously at a homeless shelter I was volunteering at. I've never told anyone, he asked we didn't. That's who he was — EMILYNE MONDO (@EmilyneMondo) 26 de dezembro de 2016

O músico também apoiou financeiramente a Platinum Trust, que ajuda pessoas com necessidades de educação especial, e durante anos apoiou a Terrence Higging Trust, uma instituição de apoio a pessoas portadoras do vírus da sida.