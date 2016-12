George Michael morreu este domingo. O cantor terá falecido em casa e tinha 53 anos.

Nas redes sociais começaram a surgir reações ao desaparecimento do músico. Elton John publicou no Instagram uma mensagem onde diz estar "profundamente chocado".

"Eu estou profundamente chocado. Perdi um amado amigo - o mais gentil, com mais generosa alma e brilhante artista. Meu coração vai com a família dele e todos os seus fãs", disse o cantor.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Uma foto publicada por Elton John (@eltonjohn) a Dez 25, 2016 às 3:24 PST

O músico Liam Gallegher, dos Oasis, publicou no Twitter uma simples frase que denuncia vontade em não querer acreditar na notícia que corre mundo.

It better not be true bout George Michael — Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 de dezembro de 2016

Do outro lado do oceano, no Brasil, também alguns artistas expressaram a sua dor na perda de George Michael. A cantora Maria Rita escreveu, também no Twitter, esta é mais uma dor. Noutra publicação e em alusão ao artistas que faleceram este ano, a arista brasileira disse que ""deve estar uma boa zona no céu".

e que corajoso, de sair do wham!, e cantar FREEDOM e FAITH, naquela época… E LINDO!!

o que eu cantei aquele repertório… — Maria Rita (@MROFICIAL) 25 de dezembro de 2016

Bryan Adams descreveu George Michael como um "cantor incrível e um ser humano encantador".

RIP George Michael. Não posso acreditar. Um cantor incrível e ser humano encantador , muito jovem para nos deixar".

RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael — Bryan Adams (@bryanadams) 25 de dezembro de 2016

A banda Duran Duran, com a qual George Michael chegou a colaborar, também comentou a morte do cantor neste fatidico ano.

2016 - perdemos mais uma alma talentosa. Todo nosso amor e simpatia à família de George Michael"

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) 25 de dezembro de 2016

