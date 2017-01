David Bowie “partiu, mas nunca será esquecido”

2017-01-10 19:31

Vários fãs juntaram-se, em Brixton, no sul de Londres, onde o músico britânico David Bowie nasceu há 70 anos, para assinalar a passagem do primeiro ano da morte do "camaleão" da pop. “Devo-te tudo”, “partiu, mas nunca será esquecido”, “feliz aniversário David”, “RIP [Rest in Peace, descansa em Paz em português] David meu herói, meu ídolo”, são algumas das mensagens deixadas no local