O rapper norte-americano Lil Wayne vai atuar em agosto no festival de música Meo Sudoeste, na Zambujeira do Mar, foi anunciado nesta quinta-feira.

De acordo com a promotora, esta será a estreia do músico em Portugal, marcada para 4 de agosto na Herdade da Casa Branca, perto da Zambujeira do Mar, no âmbito do festival que decorrerá de 2 a 5 daquele mês.

Dwayne Michael Carter Jr., ou Lil Wayne, tem 34 anos e está ligado ao hip-hop desde a infância, quando asssinou contrato com a editora Cash Money Records e integrou depois a dupla The B.G.'z.

O músico fez parte dos Hot Boys, com os rappers Juvenile, B.G. e Turk, com quem editou três álbuns entre 1997 e 2003.

Tem mais de uma dezena de álbuns editados em nome próprio, de "Tha block is hot" (1999), gravado ainda na adolescência, a "Free Weezy Album", de 2015.

Da discografia destaca-se a série "Carter", com o terceiro volume a conquistar, em 2008, o Grammy de melhor álbum de rap. Para este ano estará prevista a edição de "Carter V", que é apresentado como o derradeiro álbum, porque o músico se quer reformar aos 35 anos.

Para o festival Sudoeste foram já anunciados The Chainsmokers, Two Door Cinema Club, Mishlawi, Martin Garrix e Jamiroquai.