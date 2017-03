Novo capítulo e o mesmo enredo. Depois da saga, que durou umas duas semanas, para que a Academia Nobel conseguisse contatar o cantor norte-americano e lhe anunciar formalmente a atribuição do prémio da Literatura em 2016, agora continua a não saber se Dylan tenciona ir receber o dinheiro. São oito milhões de coroas suecas, cerca de 839 mil euros.

O prazo começa a apertar e a contagem descrescente continua em marcha. Sara Danius, secretária da Academia, alertou no seu blog que Bob Dylan tem até ao dia 10 de junho para receber o dinheiro.

Para tal, o cantor que está quase a fazer 76 anos, tem de fazer a chamada "lição Nobel". Que é normalmente um discurso, com alguma substância, mas que pode até assumir a forma de um vídeo ou de uma canção.

Bob Dylan, após duas semanas sem se pronunciar, acabou então por aceitar o Nobel da Literatura.

Mais tarde, foi a então embaixadora norte-americana em Estocolmo, Azita Raji, que o representou no banquete a 10 de dezembro - como assinala no seu site oficial - e a cantora Patti Smith, que o substituiu na cerimónia de entrega dos prémios, cantando um dos seus clássicos, com uma nervosa interpretação de "Hard Rain's A-Gonna Fall".

Prémio mantém-se mesmo sem dinheiro

No seu blog, Sara Danius esclarece que o prémio Nobel da Literatura 2016 será sempre de Bob Dylan, para a posteridade. Agora, o prémio monetário, como determinam os regulamentos, só é entregue caso o premiado faça a "lição Nobel".

Não tivemos nenhuma conversa telefónica com Bob Dylan nos últimos meses. Ele sabe, contudo, que uma lição Nobel tem de ser feita, o mais tarde até 10 de junho para receber o prémio", escreveu Sara Danius no seu blog, segundo a tradução do jornal francês Le Point. E a secretária da Academia acrescentou mesmo, no que respeita ao cantor, que "a decisão dele é problema dele".

Bob Dylan tem agendados três concertos na Suécia em abril. Mas já os tinha, antes mesmo de ser distinguido com o Nobel da Literatura, um prémio que surpreendeu meio mundo ao ser atribuído a que se destaca sobretudo por ser compositor, poeta e cantor, apesar de ter também outras obras escritas.

Quanto à Academia Sueca, é absolutamente certo que o vencedor do prémio Nobel de Literatura é Bob Dylan e ninguém mais", frisou Sara Danius no seu blog.

Antes de Dylan, houve outros premiados com o Nobel da Literatura que não foram a Estocolmo, mas fizeram a sua "lição Nobel". E receberam o dinheiro, como foram os casos dos britânicos Doris Lessing (2007), Harold Pinter (2005) e da austríaca Elfriede Jelinek (2004).

Quanto a Dylan, se faz ou não faz a "lição Nobel" e se recebe ou não o dinheiro, a dúvida continua. A Academia Nobel ainda nada sabe sobre as intenções do homem que um dia disse: "Não sou eu. São as músicas. Eu sou só o carteiro. Eu entrego as músicas".