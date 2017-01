O pianista João Balula Cid, de 59 anos, morreu na madrugada desta terça-feira num hospital em Lisboa, vítima de cancro.

Figura conhecida de prestações em programas televisivos, em março do ano passado, Balula Cid foi homenageado pelos 40 anos de carreira na Academia Almadense, em Almada, num espetáculo em que participaram “voluntariamente mais de 40 artistas”.

João Balula Cid iniciou os seus estudos musicais com Cândida Mota Pereira, no Colégio Moderno, em Lisboa, e Jaime Silva, já no Colégio Militar. Mais tarde, teve como professores a compositora e pedagoga Francine Benoît, na Academia de Amadores de Música, em 1975, e, depois, Leonor Leitão, no Conservatório Nacional.

Balula Cid frequentou o Real Conservatório de Música, em Toronto, no Canadá, e posteriormente a Universidade de Montclair, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, em 1980, onde fez parte da classe de Edmund Battersby, e foi também aluno de Konrad Wolf, com quem estudou música para tecla de J. S. Bach.

Depois de terminar o curso de piano, já como bolseiro da Mary and William Shrieve Foundation of America, foi admitido na Columbia University, em Nova Iorque, onde obteve o grau de “Master of Fine Arts in Arts Administration”.

Gravações e atuações

Entre outros, o pianista participou nos álbuns “Tributo a José Afonso”, com Victor Almeida e Silva, e "Canções da República”, com o tenor Carlos Guilherme.

O pianista João Balula Cid foi uma presença regular nos ecrãs televisivos. Como concertista, atuou em Portugal, Canadá, EUA, México, Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Itália, Suécia, Noruega, Inglaterra, Rússia, Cazaquistão, Região Especial de Macau, Timor-Leste, Austrália e Alemanha, onde, entre 1991 e 1992, foi diretor musical e pianista no Hotel Kempinski em Berlim.

Em dezembro de 1997 produziu e editou o seu primeiro CD como pianista solista, “On Broadway”.

Funeral

O corpo do pianista, com uma carreira de 40 anos, será velado a partir de quarta-feira às 17:00, na Basílica da Estrela, em Lisboa, onde, às 21:30, é celebrada uma missa.

Na quinta-feira, às 13:30, é celebrada a missa de corpo presente, seguindo-se o funeral para o cemitério do Alto de S. João, também em Lisboa, onde será cremado.

No percurso, “por vontade expressa do pianista", será feita "uma paragem simbólica no Colégio Militar, onde foi aluno”, disse à Agência Lusa fonte próxima da família.