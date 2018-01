O baixista Jim Rodford, membro dos The Kinks e Zombies e ainda fundador dos Argent, morreu sábado devido à queda numa escada, segundo informou o seu primo e também músico, Rod Argent, através do Facebook.

Rodford tornou-se baixista dos The Kinks em 1978, tocando com os irmãos Davies até a separação da banda em 1996. O grupo lamentou a morte do baixista na rede Twitter.

It is with deep sadness that we have learned that Jim Rodford passed away - he toured and recorded with the Kinks for many years and will be greatly missed. He was much loved by all of us #JimRodford https://t.co/LmWFGd9ZRV