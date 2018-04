Centenas de bilhetes para vários festivais e outros espetáculos culturais vão estar mais baratos esta sexta-feira, dia 13 de abril, numa iniciativa única que esta ação não contará com qualquer apoio do Ministério da Cultura ou da Assembleia da República. É o caso dos festivais NOS Alive e do Vodafone Paredes de Coura.

Os artistas e agentes culturais juntaram-se em protesto contra o IVA de 13% para os eventos culturais e, esta sexta-feira, os bilhetes para os espetáculos vão ser vendidos com o IVA de 6%.

"A cultura é um bem essencial e por isso, durante 24 horas, os bilhetes de vários espetáculos vão ser colocados à venda com o IVA de 6% para que as pessoas tenham acesso aos bilhetes a um preço justo. Os restantes 7% serão absorvidos pelas promotoras", confirmou Rita Barradas, da Everything is New, à TVI24.

Para João Carvalho, organizador do Vodafone Paredes de Coura, esta "é uma reivindicação justa" e que pretende trazer mais pessoas aos espetáculos em Portugal.

"O IVA já desceu em tudo e num país que tem um défice cultural não faz sentido que o IVA ainda não tenha baixado. É uma reivindicação justa até porque toda a gente sabe que Portugal vende muitos poucos bilhetes", afirmou à TVI24.

Vale a pena recordar que, numa altura em que o apoio às artes tem sido intensamente discutido, a Associação Portuguesa de Espectáculos, Festivais e Eventos (APEFE), iniciou, esta segunda-feira, uma petição online, direcionada à Assembleia da Républica, que conta até ao momento com mais de três mil assinaturas.

O IVA a 13% é inconstitucional: fomenta o encarecimento do preço fiscal dos bilhetes, limitando a procura dos cidadãos e consequentemente o exercício fundamental de cada pessoa ao direito à cultura", lê-se no site da petição.

Em comunicado, a APEFE revela que apoia a iniciativa "que visa combater as más políticas levadas a cabo no sector da cultura ao longo dos últimos anos, entre as quais a inconstitucionalidade do IVA da Cultura com a taxa intermédia de 13%".

"O acesso à cultura é um direito constitucional, pelo que o Estado deve repor o IVA à taxa reduzida de 6%, tal como os restantes bens essenciais. É de conhecimento público que as políticas culturais desenvolvidas em Portugal não têm atingindo os seus objetivos. Os últimos números conhecidos do setor pelo INE, em 2016, revelam que foram vendidos em Portugal 4,9 milhões de bilhetes para espetáculos ao vivo, o que reflete que um português só compra bilhetes de dois em dois anos. Estes dados podem ser facilmente justificados pelo facto de Portugal praticar o 5.º IVA de espetáculos mais alto da Europa, ao mesmo tempo que regista um dos mais baixos poderes de compra, entre os Estados-membros", lê-se ainda no comunicado.

Saiba quais são os espetáculos aderentes na lista abaixo: