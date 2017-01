A cantora norte-america Janet Jackson foi mãe de um menino esta terça-feira.

Jackson tem 50 anos e, segundo a imprensa cor de rosa dos Estados Unidos, o bebé chama-se Eissa.

Janet teve um parto normal, saudável e está a recuperar”, afirmou um represente da cantora à revista People, apesar da família Jackson ainda não se ter manifestado.

A irmã do rei da Pop é casada com o empresário Wissam Al Mana e Eissa é o primeiro filho do casal.

Em abril, a cantora anunciou o adiamento da sua tournée mundial através de um vídeo, dizendo que ia ficar ausente para "formar família". Já então estaria grávida.