A banda britânica The Rolling Stones lamentou hoje a morte do “pioneiro do rock” Chuck Berry, que morreu no sábado à noite aos 90 anos, em casa, e recordaram a sua “enorme influência” na música e no próprio grupo.

The Rolling Stones are deeply saddened to hear of the passing of Chuck Berry. He was a true pioneer of rock'n'roll & a massive influence. pic.twitter.com/RT4NZH3KeQ — The Rolling Stones (@RollingStones) 18 de março de 2017

“Chuck Berry não foi só um brilhante guitarrista, cantor e artista, mas, sobretudo, foi um maestro na criação de canções”, assinalou o grupo através do Twitter.

Chuck Berry was not only a brilliant guitarist, singer and performer, but most importantly, he was a master craftsman as a songwriter. 2/3 — The Rolling Stones (@RollingStones) 18 de março de 2017

O líder da banda, Mick Jagger, mostrou-se agradecido “por toda a música inspiradora” deixada por Berry, que em outubro passado havia anunciado o lançamento do seu primeiro novo disco em 38 anos.

I am so sad to hear of Chuck Berry's passing. I want to thank him for all the inspirational music he gave to us. 1/3 pic.twitter.com/9zQbH5bo9V — Mick Jagger (@MickJagger) 18 de março de 2017

Keith Richards lamentou igualmente a perda de um amigo, avançando: “uma das minhas grandes luzes apagou-se”.

"One of my big lights has gone out.” - Keith, 3/18/17 pic.twitter.com/I86dHlvN5W — Keith Richards (@officialKeef) 19 de março de 2017

Por seu lado, Bruce Springsteen dirigiu-se a Berry como um “dos maiores roqueiros, guitarrista e dos maiores compositores de rock que já viveram”, avançando tratar-se de “uma perda imensa, a perda de um gigante, para sempre”.

This is a tremendous loss of a giant for the ages.

-Bruce Springsteen — Bruce Springsteen (@springsteen) 18 de março de 2017

Também o ex-Beatle Ringo Starr deixou a Chuck Berry a mensagem: “descansa em paz e amor, Mr. Rock’n roll”.

“Glória, glória a ti Chuck Berry! Nenhum de nós será como tu. Continua a ‘rockar’ meu irmão”, referiu-se Lenny Kravitz na mensagem de pesar da morte de Berry.

Just let me hear some of that rock 'n' roll music any old way you use it I am playing I'm talking about you. God bless Chuck Berry Chuck 😎 pic.twitter.com/XmwmaGzGpL — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 18 de março de 2017

Rod Steawart, por seu turno, lembrou que “tudo começou com Chuck Berry”, referindo que o músico inspirou todo o mundo da música assim como a si: “o primeiro álbum que comprei foi o ‘Live at the Tivoli’ e nunca mais fui a mesma pessoa”.

It started with Chuck Berry. He inspired us all. The 1st album I bought was Chuck's "Live at the Tivoli" and I was never the same. — Rod Stewart (@rodstewart) 18 de março de 2017

Para o escritor norte-americano Stephen King, a morte de Chuck Berry "partiu-lhe o coração", mas lembrou que partir aos 90 anos não é "assim tão mau para o rock". "Johnny B. Goode para sempre", afirmou.