Músico e compositor, George Young, nascido na Escócia mas com nacionalidade australiana, após ter emigrado muito jovem para o país, morreu aos 70 anos, no passado fim de semana.

Alfred Redburn Young, conhecido no mundo musical por George Young, fundou na Austrália na década de 60 do século passado, a banda The Easybeats, com o amigo Harry Vanda, outro filho emigrantes, de origem holandesa.

"Friday on My Mind" foi a canção mais conhecida da banda, que chegou à 13.ª posição nos top's da época. Seria cantada mais tarde por Bruce Springsteen e gravada por David Bowie, no álgum de covers "Pin Ups", de 1973.

"Sem a sua ajuda não haveria AC/DC"

Desfeita a banda por, The Easybeats, George Young e o amigo Harry Vanda dedicaram-se à composição musical e à produção, especialmente do mais conhecido grupo de hard-rock australiano, os AC/DC, fundado pelos seus irmãos Angus e Malcolm.

É com dor no nosso coração que anunciamos a morte do nosso querido irmão e mentor George Young. Sem a sua ajuda e orientação, não haveria AC/DC", escreveu a banda na sua página oficial de Facebook.

Malcom e Angus salientam ainda sobre o irmão George que, "como músico, compositor, produtor, conselheiro e muito, muito mais, não se poderia pedir um homem mais dedicado e profissional".

Como irmão, não se poderia pedir melhor. Por tudo o que ele fez e nos deu ao longo da sua vida, lembrar-nos-emos sempre dele com gratidão", referem os AC/DC, cujos primeiros cinco discos de estúdio foram produzidos por George e Vanda.

"Love is in the air"

A dupla George Young e Harry Vanda ficaria ainda conhecida no mundo da música pela composição de canções do género disco-sound, que foram sucessos mundiais na voz do cantor John Paul Young, também um escocês radicado na Austrália.

Um dos primeiros sucessos na voz de John Paul foi "Yesterday's Hero", de 1975, ao qual se seguiu, em 1978, o mega-hit "Love is in the air".