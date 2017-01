O cantor britânico Robbie Williams entrou em 2017 envolto em polémica, depois de ter sido filmado a usar desinfetante para as mãos momentos depois de ter cumprimentado alguns fãs, durante um concerto na passagem de ano. Agora, o músico decidiu brincar com a situação.

A meio do concerto, que decorreu no Central Hall Westminster, em Londres, Robbie Williams desceu do palco para cumprimentar os fãs e permaneceu junto deles alguns momentos. O insólito aconteceu quando o cantor voltou ao palco para dar continuidade ao espetáculo e usou desinfetante para limpar as mãos.

Um vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e rapidamente se tornou viral. O músico acabou por se tornar uma piada, principalmente devido à expressão facial que mantém durante a aplicação do gel.

Três dias depois do sucedido, Robbie Williams decidiu ”responder” à polémica (e piadas) com humor. O cantor partilhou um vídeo, na sua conta de Instagram, onde surge a fazer o mesmo gesto depois de cumprimentar a sogra.

Pode ver o clip logo abaixo.