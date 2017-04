O bailarino de flamenco Joaquín Cortés vai atuar no Festival Cascais Groove 2017, cuja segunda edição decorre de 23 a 25 de junho, no Parque Marechal Carmona, em Cascais.

De acordo com a programação, o bailarino de flamenco e coreógrafo espanhol Joaquín Cortés vai ser um dos cabeças de cartaz do festival. Irá atuar a 24 de junho.

Além da dança, Joaquín Cortés conta também com uma discografia que reúne, entre outros álbuns, "Pasión Gitana" (1996), "Gipsy Passion Band" (1997) e "Soul" (2000).

Thievery Corporation a 25 de junho

No festival estarão também os Thievery Corporation, um duo originário de Washington, nos Estados Unidos, formado por Rob Garza e Eric Hilton.

A dupla é conhecida pela fusão de várias influências e estilos nas suas músicas, tais como o dub, reggae, jazz ou o bossa nova.

A atuação para o primeiro dia do festival, a 23 de junho, vai ser anunciada mais tarde, segundo a organização.

No ano passado, a primeira edição do Cascais Groove teve lugar no Parque de Palmela, em Cascais, e este ano, apesar da mudança de espaço, manterá o conceito de valorizar "tudo o que envolve um ambiente natural".

Será dirigido a vários perfis de público, com espaços diferentes, com ambientes distintos como o Groove Music, Groove Food, Being Groove, e Groove by Night.

O festival resulta de uma coorganização entre a Câmara Municipal de Cascais, o Domingo no Mundo e a Peventertainment, com o apoio da Fundação D. Luís I e o patrocínio do Bairro dos Museus.