A febre dos festivais há muito que contagiou Portugal e o ano de 2018 não vai ser diferente. Depois de nomes como Muse, Pearl Jam e Bruno Mars terem sido anunciados nos cartazes, muitos outros se seguiram. Saiba agora quem vai poder ver em Portugal este verão.

Rock in Rio

Nos últimos dias, foram anunciados quatro novos nomes para o cartaz do Rock in Rio-Lisboa deste ano. Os Bastille, as HAIM, Diogo Piçarra e os The Chemical Brothers são as novas confirmações que irão atuar no Parque da Bela Vista, encerrando, assim, o alinhamento do Palco Mundo.

Num estilo indie rock e rock alternativo, os Bastille trazem à Cidade do Rock, no dia 23, o seu último álbum - Wild Words - e vários hits que prometem fazer o público vibrar, como "Falws", "Laura Palmer", "Things We Lost In The Fire" e "Pompeii".

Já o português Diogo Piçarra promete um concerto memorável na abertura do Palco Mundo, seguindo-se depois a banda das três irmãs, as HAIM, que foram já múltiplas vezes nomeadas para alguns dos mais importantes prémios do mundo.

Já os The Chemical Brothers vão subir, pela primeira vez, ao Palco Mundo da Cidade do Rock, no dia 29 de julho.

O primeiro nome a ser confirmado no cartaz do festival foi o do cantor americano Bruno Mars, para dia 24 de junho, seguindo-se a banda americana de rock, The Killers, para o dia 29. A terceira confirmação foi a dos Muse, uma banda que dispensa apresentações e que irá encerrar o primeiro dia do festival.

Os bilhetes diários e passes para o segundo fim de semana do festival (29 e 30 de junho) já se encontram à venda e os preços vão desde os 69 aos 117 euros.

Estão também igualmente disponíveis os bilhetes diários para os dias 23 e 24 de junho, contudo o passe para o fim de semana já se encontra esgotado.

NOS Alive

São já muitos os nomes anunciados para o festival NOS Alive, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de julho, no passeio marítimo de Algés, em Oeiras.

Os Nine Inch Nails são a mais recente confirmação deste festival. A banda norte-americana tem uma carreira de 30 anos e vai trazer a Portugal o seu novo EP, "Add Violence", e vai atuar no primeiro dia do festival, 12 de julho.

Para já, a banda vai dividir o palco principal com os Snow Patrol, no dia em que atuam também Friendly Fires, Wolf Alice, Khalid e Sampha.

Para o segundo dia estão confirmados no palco NOS os Queens of The Stone Age, The National, Two Door Cinema Club e The Kooks.

Já no palco Sagres, irão atuar nomes como Future Islands, Rag'n'Bone Man, CHAVRECHES, Portugal.The Man, Yo La Tengo e EELS.



Para o último dia, 14 de julho, os Pearl Jam juntam-se a Alice In Chains, MGMT, Jack White e Franz Ferdinand.

No palco Sagres, Mallu Magalhães, Real Estate, At the Drive In, Perfume Genius, Marmozets e Clap Your Hands Say Yeah vão igualmente marcar presença.

Os bilhetes para 14 de julho já estão esgotados, assim como os passes de três dias. Os bilhetes diários para os dias 12 e 13 custam 65 euros e há também à venda passes de 2 dias (para os dias 12 e 13), à venda por 124 euros.

Super Bock Super Rock

O Super Bock Super Rock tem lugar no Parque das Nações, em Lisboa, nos dias 19, 20 e 21 de julho.

Os franceses Justice são um dos nomes já confirmados para a edição deste ano, que irão atuar no Palco Super Bock, no dia 19.

Para além de Justice, foram já anunciados para o mesmo dia os The XX, Lee Fields&The Expressions e Torres.

No dia 20 está previsto atuar o português SLOW J e no dia 21 SEVDALIZA e Baxter Dury.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 55 euros (diários) e os 109 euros (passes).