O cantor e compositor inglês Jake Bugg atua no dia 25 de julho, em Oeiras, no âmbito do Festival Cooljazz, anunciou esta quinta-feira a organização.

O músico atua em julho nos Jardins do Marquês de Pombal, prometendo um espectáculo em que reúne as influências de The Beatles, Jimi Hendrix, Oasis e Johnny Cash.

O Festival EDP Cooljazz aponta Jake Bugg como uma das “grandes revelações britânicas”, “um mestre na mistura de géneros musicais impressos nas suas canções emotivas”, realçando ser “um instrumentista de excelência”.

O músico já atuou em Portugal, em 2013, no Festival Alive, em Algés, nos arredores de Lisboa, e em 2014 no Festival Super Bock Super Rock, na Praia do Meco, em Sesimbra.

Entre outros festivais, Bugg apresentou-se no de Reading, no Reino Unido, e esgotou o Royal Albert Hall, Londres, que tem uma capacidade para 6.000 pessoas.

Do alinhamento do espetáculo em Oeiras, vão constar, entre outras, as canções "Lightning Bolt", "Taste it" e "Two Fingers”, do seu mais recente álbum, “On My One”.

Jake Bugg é o quarto nome do cartaz da 14.ª edição do festival, que conta já com outro britânico, Jamie Cullum, que atua no dia 29 de julho no Parque dos Poetas, e ainda com a banda The Pretenders, no dia 19 de julho, também no Parque dos Poetas, e o saxofonista norte-americano Maceo Parker, que toca no dia 20 de julho, nos jardins do Marquês de Pombal.

No ano passado, 35.000 pessoas assistiram aos oito concertos do festival edpcooljazz, segundo dados da organização.

O cartaz contou com nomes como Seal, cujo concerto se destacou com dez mil espetadores, no Estádio Municipal de Oeiras, ou Marisa Monte e Carminho, que foram aplaudidas por 6.000 pessoas, nos Jardins do Marquês de Pombal, também em Oeiras.

Ao longo de treze anos, o certame produziu “mais de 130 concertos”, tendo juntado “mais 300.000 pessoas”, segundo a organizadora do festival.