David Carreira ficou, esta segunda-feira, com ferimentos ligeiros após um acidente de automóvel. O cantor recebeu assistência hospital e não corre perigo de vida.

De acordo com o jornal Diário do Distrito, o acidente envolveu três veículos e dele resultaram oito feridos, todos sem gravidade. Alguns dos feridos foram assistidos no local e outros transportados para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, entre os quais David Carreira.

Ainda de acordo com o Diário do Distrito, o cantor queixava-se de dores no pescoço.

A colisão ocorreu às 19:09 no fim do IC21, a seguir às portagens de Coina, no Barreiro.