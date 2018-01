A convite de Madonna, Celeste Rodrigues, irmã da falecida fadista Amália Rodrigues, viajou até Nova Iorque para celebrar a entrada do novo ano.

Numa publicação feita no seu Instagram, a artista norte-americana decidiu partilhar uma fotografia onde surge animada ao lado da fadista portuguesa na noite da passagem de ano, a quem chamou de "lendária".

Madonna e Celeste Rodrigues lado a lado na passagem de ano em Nova Iorque

Mas este não é, no entanto, o primeiro convívio entre ambas, já que no passado dia 18 de dezembro, Madonna e Celeste Rodrigues fizeram um dueto na noite lisboeta, ao som da música Can't Help Falling In Love, de Elvis Presley.

Elvis segue-me para todo o lado. Foi espantoso sentar-me ao lado da lenda viva Celeste Rodrigues. Esta é uma das minhas canções preferidas", escreveu Madonna no Instagram.

Segundo uma entrevista dada pelo músico Dino D'Santiago, no passado dia 28 de dezembro, ao site Rimas e Batidas, Madonna convidou, ainda, outros músicos portugueses que conheceu na capital portuguesa.