Têm sido muitos os artistas que se mostram contra o novo presidente dos Estados Unidos. Roger Waters é mais um. Desta vez, partilhou nas redes sociais um vídeo para assinalar a tomada de posse de Donald Trump, na passada sexta-feira.

O artista mostrou a sua posição política com um dos temas mais emblemáticos dos Pink Floyd, “Pigs”, num vídeo filmado na Cidade do México, em setembro.

Neste, Donald Trump, aparece como um grande porco insuflável, onde é possível ler “que se f*** o Trump e o seu muro”, num ecrã gigante.

Há ainda outras montagens, com o presidente com símbolos do Ku Klux Klan.

Durante a projeção, passam algumas frases polémicas de Trump e Roger Waters escreve, no final do vídeo: “Trump, és um idiota”.