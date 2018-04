O DJ e produtor Avicii foi encontrado morto, em Omã, aos 28 anos, esta sexta-feira. Um dia após a sua morte, milhares de fãs do sueco juntaram-se na praça Sergels Torg, em Estocolmo, para lhe prestar homenagem.

Nas redes sociais, os fãs partilharam vários vídeos da homenagem a Tim Bergling, nome de batismo do artista, onde podem ser ouvidas várias músicas do sueco.

Não se sabem ainda quais as causas da morte do sueco, mas foi divulgado há vários anos que Avicii sofria de uma inflamação aguda no pâncreas, em parte motivada pelo consumo abusivo de álcool.

Este sábado à tarde, a polícia de Omã revelou que o corpo de Avicii já foi autopsiado duas vezes e que os investigadores excluíram suspeita de crime em relação à causa da morte.

O irmão de Tim Bergling, David Bergling, já viajou para Omã para tentar encontrar respostas para a morte do DJ. Segundo a imprensa internacional, o sueco tirou várias fotografias com fãs no hotel de luxo Muscat Hills Resort, onde estaria hospedado, nos últimos dias.